Ulaşım çilesine kürsüden tepki

Başkent Ankara'nın ulaşım çilesi her geçen gün artarken, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sorunlara çözüm üretememesi Ankaralıları canından bezdirdi. Göreve geldiği günden bu yana vadettiği 58 kilometre metroya dair hiçbir şey yapmayan Yavaş'ın, mevcut altyapının bakımını dahi yapamaması, sık sık meydana gelen arızalarla belgelenmiş oldu. ABB AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın liyakatsiz yönetimindeki ABB'nin şubat ayı meclis toplantısında dile getirdi. Fatih Ünal özetle şunları söyledi:6 yılda 1 cm metro yapmadınız.Mamak Metrosu'nu bitiremediniz.Mevcut metro hatlarında her gün arızalar yaşanıyor, vatandaş mağdur ediliyor.Şentepe Teleferik Hattı'nın yapısal bir sorun olmadığı halde çalışmadınız. Sonunda tasfiye ettiniz.Mamak Metrosu tam donanımlı bir şekilde tamamlanmalı.Keçiören Metrosu, Ovacık'tan Etlik Şehir Hastanesi'ne uzatılmalı.Samsun-Konya yoluna metrobüs hattı kurulmalı.Mamak Metrosu ihalelerinin şartnamelerini kamuoyu ile paylaşmalı.