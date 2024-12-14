Yaşanabilir bir dünya için çalışacağız

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. "Elimizdeki imkânlar, yıkımı artırmak yerine tahrip edilmiş dünyamızı onarmak ve sonraki nesiller için daha yaşanabilir kılmak amacıyla kullanılmalıdır" diyen Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "BM Çevre Programı'nın raporu, Gazze'deki yıkımda ortaya çıkan atıkların temizlenmesinin onlarca yıl alacağını söylüyor. Tahmini 39 milyon ton enkazdan bahsediyoruz; yarısının bile geri dönüştürülmesinin yaklaşık 45 yıl alacağı bir enkaz.Elimizdeki imkânlar, yıkımı artırmak yerine tahrip edilmiş dünyamızı onarmak ve sonraki nesiller için daha yaşanabilir kılmak amacıyla kullanılmalıdır." Kaybedecek bir dakika bile olmadığını dile getiren Emine Erdoğan, "Son toplantımızdan yalnızca 54 gün sonra dünya Limit Aşım Günü'ne ulaştı. Bu, doğanın bir yılda yenileyebileceği kaynakları 7 ayda tükettiğimiz anlamına geliyor. O tarihten bugüne, yaptığımız her tüketimle aslında gelecekten çaldığımızı gösteriyor. 2024 yılı, küresel ısınma sınırı olarak belirlenen 1.5 derecenin aşıldığı, kritik eşiğin geçildiği ilk yıl olarak tarihe geçti. İklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı" dedi. Emine Erdoğan, "Sıfır atığın, bir yaşam felsefesi olarak bu gidişatı tersine çevirebilecek bir yol haritası sunduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.