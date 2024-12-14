Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli'ndeki AK Parti il kongrelerinde konuştu:Anadolu coğrafyası son dönemde zalimlerin zulmünden kaçarak sığınanları da bağrına basmıştır. Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu muhacirlere ensar olma şuuru ile yaptık. Sabredenler zafere ulaştı. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olarak görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, mevcut CHP yönetimi gibi olanların çoğu da tamamen ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Ve şu anda Suriye'den gelen kardeşlerimiz şimdi neredeler? Diyorlar ki: Biz tekrar topraklarımıza dönüyoruz.Mehmet Akif Ersoy şiirinde "Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" diyor. Evet, bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı asli kodlarına döndüğü dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol 'Aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan, gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur. Bundan her bir insanımız emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci asrı ile birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha cesaret, biraz daha gayret ve elbette biraz daha destek istiyoruz. Bu dönemin sancılarını geride bıraktığımızda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğiz.Dünyadaki ve bölgedeki kırılmaların eşiğinde yeni bir dönemin arifesindeyiz. Mevcut sıkıntıları çözerek milletimizin önündeki yeni fırsatları değerlendireceğimiz iradeye sahibiz.Başkan Erdoğan Sakarya'da kongreye gelen yaşlı bir vatandaşın elini öptü.yıllık Baas rejimi çökerken Esad pılını pırtısını toplayarak bir gece yarısı kaçmak zorunda kaldı. 1. Dünya Savaşı bölgedeki sınırları yeniden belirlerken şartlar başka türlü zuhur etseydi kuvvetle muhtemel Halep dediğimiz, İdlib dediğimiz, Şam dediğimiz, Rakka dediğimiz şehirler tıpkı Gaziantep gibi, Hatay gibi, Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı. Suriye'nin diğer kısımlarını da işgalden temizleyeceğiz.Suriye'dekidevrime şaşı bakanlara, Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleri. Ülkemizdeki Suriyelilerin neden vatanlarına dönemediklerinin de cevabı o hapishanelerdir. CHP Genel Başkanı af ilanına prim vererek bunun reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyaret edecekti, Özgür Bey ne oldu. O ziyareti gerçekleştirseydin.Muhalefetin milli tavır koyduğu tek bir küresel olay yok. Suriye'yi kan gölüne çeviren Baas rejimini aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar. Yanlışta ısrar etmeyi hâlâ sürdürüyorlar. CHP, YPG'nin avukatlığını yaptı. CHP'nin politikası yörüngesiz, omurgasız. Neo-Nazi'lerin yaptıklarını CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı. Suriye krizi muhalefetin foyasını ortaya dökmüştür.