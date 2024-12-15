853 cemevinin faturasını devlet ödüyor

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aydınlatma giderini karşıladığı cemevi sayısını son 1.5 yılda 201'den 853'e çıkardı.Öte yandan 2023 yılından bu yana 258 milyon liralık kaynakla yurt genelindeki 355 cemevinin bakım-onarımı gerçekleştirildi.Deprem bölgesinde yardım talebinde bulunan 97 cemevinin tüm talepleri karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yine bu bölgede 13 yeni cemevinin yapılması için de altyapı çalışmaları tamamlandı.Cemevlerinin ihtiyaçlarını hızla gidermeye devam eden başkanlık, diğer yandan da sosyokültürel ve bilimsel faaliyetler yürüterek Alevi- Bektaşi toplumu arasındaki dayanışmayı artırıyor. Bu kapsamda yalnızca 2024 yılı içerisinde 70'i aşkın programa imza atıldı. Bu etkinliklere 170'ten fazla cemevi ve STK katkı sağladı.Yine bu yıl içindeki bilimsel çalışmalara ise 70 üniversiteden 184 akademisyen ve bağımsız araştırmacı katıldı.Ayrıca bir diğer önemli adım olarak Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi de kapılarını açtı.