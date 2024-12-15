Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete’de





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 12 ADET AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yayımlanan ilana göre ise yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.