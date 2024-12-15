Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum’da gençlerle bir araya geldi

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Gençlerine güvenmeyen bir millet geleceğinden umudunu kesmiş demektir. Biz hayatın her alanında gençlerimize güvendik, onların önünü açtık. İl ve ilçe teşkilatlarımızda en üst seviyede teslim imkanını sağladık. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük. Uzun bir mücadelenin ardından gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizmlerini ülkemize kazandırmayı başardık.
Gençlere farklı imkanlar sunacağız. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda altyapıyı sağlayacağız. 2053 vizyonumuzu gençler ilmek ilmek dokuyacak. Gençler TEKNOFEST ruhuna hayat veriyor.
Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış olma şartıyla, bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır.
ANKARA'DA ÇÖZÜLEN SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİ
Somali'yi en kritik döneminde sahiplenen ülke olduk. Elimizden gelen desteği verdik, onlar da bizi kırmadı. 7 saat süren görüşme sonrası işi bitirdik. 2025'in başında iki ülkeyi de ziyaret edeceğim."
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