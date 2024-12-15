Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum’da gençlerle bir araya geldi

Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış olma şartıyla, bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır.

ANKARA'DA ÇÖZÜLEN SOMALİ-ETİYOPYA KRİZİ

Somali'yi en kritik döneminde sahiplenen ülke olduk. Elimizden gelen desteği verdik, onlar da bizi kırmadı. 7 saat süren görüşme sonrası işi bitirdik. 2025'in başında iki ülkeyi de ziyaret edeceğim."

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