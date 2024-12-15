Bayrağımız gönderde

Suriye'de Türkiye Büyükelçiliği 12 yılın ardından dün kapılarını açtı. Büyükelçilik binası önünde göndere Türk bayrağı çekildi. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu göreve başladı. Şam'da Ziyad Bin Ebu Süfyan Sokak'ta bulunan elçilik binasındaki tarihi anlara 100'e yakın gazeteci tanıklık etti. Şam Büyükelçiliği'nin açılacağını duyan bazı Suriyeliler de büyü- kelçilik önüne geldi. Türk bayra- ğı göndere çekilirken Türkiye için alkış tutan Suriyelilerden Sefa Munir halka şeker de dağıttı. Munir, "Türkiye inşallah Filistin'e de barış getirir" dedi. Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, "Türkiye buranın kan dökülmeden özgürleşmesine çok yardımcı oldu. Allah razı olsun" derken 52 yaşındaki Fatma Veliy ise, "14 yıldır Türkiye'ye gitmiyorum. Biz Osmanlı'dan kalma Türk'üz. 14 kardeşim var. 11 tanesi Türkiye'de. Türk bayrağını nerede görsem bu bana yeter" diye konuştu.Suriye'de rejimin düşmesiyle birlikte Türkler ecdat yadigârlarına yeniden kavuştu. Bunlardan biri Osmanlı Padişahı Vahideddin'in Şam'da defnedildiği Süleymaniye Külliyesi. Sultan Vahideddin'in defnedildiği türbenin de yer aldığı ve Şam Sultan Selim Camii'nin de içerisinde bulunduğu külliye restorasyona hazırlanıyor. Şam'da 14 yıldır Türklerin gidemediği Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi'nde de yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 2009'da Türkiye'de bir vakıf tarafından restore edilen türbenin üzerinde Osmanlı tuğrası bulunuyor.Esad rejiminin 61 yıl sonra düşmesinin ardından muhalif lider Ebu Muhammed Colani'nin çağrısıyla özgürlüğü kutlamak için başta Şam'daki Emevi Meydanı olmak üzere Suriye'nin sokaklarını dolduran halk havai fişeklerle de geceyi aydınlattı. Emevi Camii'ndeki Esad'sız ilk 'özgür cuma'da birlik ve beraberlik için dua eden Suriyeliler meydanlarda "Suriye birdir" sloganları attı. DIŞ HABERLER