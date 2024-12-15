Hakkâri artık kayakla anılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde açtıkları spor tesislerini görseller eşliğinde milletvekillerine anlatırken, "Hakkâri Merga Bütan Dağı'nda da muhteşem bir gençlik kampı açtık. O dağlarda şimdi gençler kayak yapıyor, tenis oynuyor, birlik beraberlik içinde vakit geçiriyorlar" dedi.Bakan Bak, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, 2036 yılında olimpiyatların İstanbul'da yapılması için tüm imkânları seferber ettiklerini, başarılı sporcular için bir de başkanlık kuracaklarını söyledi.Bak, Ankara'da 50 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun 2025 yılının sonuna doğru tamamlanacağını ve 2027 yılında UEFA Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Bak, "2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ülkemizde gerçekleştireceğiz. Euro 2032'ye de İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'da gerçekleştirme sürecinde hükümet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.Bak, olimpiyat ve paralimpik hazırlığı ile ilgili Sporda Yüksek Performans Başkanlığı'nı önümüzdeki yıl kuracaklarını bildirdi.Bak, Türkiye genelinde açtıkları spor tesislerini görseller eşliğinde milletvekillerine anlatırken, "Hakkâri Merga Bütan Dağı'nda da muhteşem bir gençlik kampı açtık. O dağlarda şimdi gençler kayak yapıyor, tenis oynuyor, birlik beraberlik içinde vakit geçiriyorlar" dedi.