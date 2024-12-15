Son Osmanlı padişahının defnedildiği külliye kaderine terk edildi

Yavuz Selim yeni imar çalışmaları kapsamında Mısır seferi dönüşünde Şam'a cami yapılmasına karar verdi. Mimar Sinan tarafından yapılan camiinin inşaası 14 yıl sürdü. Caminin inşaasının tamamlanmasının ardından medrese ve imarethane eklenerek külliye halini aldı.

SON PADİŞAHIN KABRİ

Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı olan Sultan Vahdettin İtalya'da 1926 yılında vefat etti. Sultan Vahdettin'in cenazesi Türk hükümeti tarafından kabul edilmeyince Şam'a getirildi. Şam'da Yavuz Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Sultan Selim Camiine defnedildi.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Ziyarete açık olan külliyede restorasyon çalışması yapılması için etrafı kapatıldı. Külliyede yapılan bir kısım değişikliklerin ardından restorasyon çalışmaları durdu. Uzun zamandır her hangi bir işlem yapılmayan külliye kaderine terk edildi.