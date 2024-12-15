Esad rejiminin düşmesinen sonra Türkiye'deki
Suriyeliler vatanlarına
dönmeye devam ediyor.
Kilis Öncüpınar Gümrük
Kapısı'na aileleriyle gelen
Suriyeliler, İl Göç İdaresi
bünyesindeki Geri Gönderme
Merkezi'ndeki işlemlerinden
sonra Suriye'ye geçiş yapıyor.
Türkiye'ye 11 yaşında
ailesiyle sığındığını anlatan
25 yaşındaki Mustafa
Serhan, "Su bidonu imalatında
çalıştım ve bu mesleği
öğrendim. Türkiye'de
meslek sahibi oldum. Türk
insanlarıyla iç içe olduk.
Türk halkına gönül borcumuz
var. Bu yapılan iyilikleri
hiç unutmayacağız.
Allah onlardan razı
olsun. Türkiye'deki ustalarla
görüşmeye devam edeceğim.
Ticaretimiz genişleyecek.
Türkiye olsun, Suriye
olsun ekonomiye katkı sunacağız.
Hepimiz ekmeğimizin
peşindeyiz. Türkiye
Cumhuriyeti'ne çok teşekkür
ederim, bize çok yardım
etti, yol gösterdi, onlar sayesinde
yanlış bir şey yapmadık
çok şükür" dedi.
Suriyeli
İbrahim Taytavi de 16 yaşında
Türkiye'ye geldiğini söyleyerek
"9 yıl Türkiye'de
kaldım. Savaş bitti çok
şükür, şimdi ülkeme gidiyorum.
Türkiye'de ayakkabı
imalatını öğrendim. Şimdi
Suriye'ye gidip fabrika açıp
çalışacağım. Herkese teşekkür
ederim, hepimiz kardeşiz,
hepimiz Müslüman'ız
çok şükür" diye konuştu.
ŞEHİT KARDEŞİMİN MEZARINA GİDECEĞİM
Cilvegözü sınır kapısında da geri dönüş yapan Suriyelilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Esad rejiminine karşı savaşırken gazi olduktan sonra Türkiye'ye gelen, kardeşi Muhammed Hedafi ile dayısı Amir Keto'yu o savaşat kaybeden 29 yaşındaki Ahmed Hedafi, "İlk iş İdlib'de kardeşimin ve Şam'daki dayımın mezarını ziyaret edeceğim. Onlara 'Hain Esad cezasını buldu, rahat uyuyun, kanınız yerde kalmadı' diyeceğim. Türkiye'nin bize yaptığı iyilikleri de hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Ayakkabı ustası olan Hedafi 1 aylık İskoç cinsi iki kedisini de yanında götürüyor.
SİZİ SURİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ
5 yıldır Hatay'da inşaatlarda fayans ustalığı yapan 27 yaşındaki Muhammed Kürdü de Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayıp Suriye'ye geçiş belgesi alanlardan. Hasret kaldığı vatanına kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Muhammed Kürdü, "Erdoğan'dan Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Türkler çok güzel insanlar. Biz her zaman arkadaş ve kardeş kalacağız. Biz de Türkleri Suriye'de ağırlamak istiyoruz" dedi.