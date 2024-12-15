Türk halkına gönül borcumuz var

Esad rejiminin düşmesinen sonra Türkiye'dekiSuriyeliler vatanlarınadönmeye devam ediyor.Kilis Öncüpınar GümrükKapısı'na aileleriyle gelenSuriyeliler, İl Göç İdaresibünyesindeki Geri GöndermeMerkezi'ndeki işlemlerindensonra Suriye'ye geçiş yapıyor.Türkiye'ye 11 yaşındaailesiyle sığındığını anlatan25 yaşındaki MustafaSerhan, "Su bidonu imalatındaçalıştım ve bu mesleğiöğrendim. Türkiye'demeslek sahibi oldum. Türkinsanlarıyla iç içe olduk.Türk halkına gönül borcumuzvar. Bu yapılan iyiliklerihiç unutmayacağız.Allah onlardan razıolsun. Türkiye'deki ustalarlagörüşmeye devam edeceğim.Ticaretimiz genişleyecek.Türkiye olsun, Suriyeolsun ekonomiye katkı sunacağız.Hepimiz ekmeğimizinpeşindeyiz. TürkiyeCumhuriyeti'ne çok teşekkürederim, bize çok yardımetti, yol gösterdi, onlar sayesindeyanlış bir şey yapmadıkçok şükür" dedi.Suriyeliİbrahim Taytavi de 16 yaşındaTürkiye'ye geldiğini söyleyerek"9 yıl Türkiye'dekaldım. Savaş bitti çokşükür, şimdi ülkeme gidiyorum.Türkiye'de ayakkabıimalatını öğrendim. ŞimdiSuriye'ye gidip fabrika açıpçalışacağım. Herkese teşekkürederim, hepimiz kardeşiz,hepimiz Müslüman'ızçok şükür" diye konuştu.Cilvegözü sınır kapısında da geri dönüş yapan Suriyelilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Esad rejiminine karşı savaşırken gazi olduktan sonra Türkiye'ye gelen, kardeşi Muhammed Hedafi ile dayısı Amir Keto'yu o savaşat kaybeden 29 yaşındaki Ahmed Hedafi, "İlk iş İdlib'de kardeşimin ve Şam'daki dayımın mezarını ziyaret edeceğim. Onlara 'Hain Esad cezasını buldu, rahat uyuyun, kanınız yerde kalmadı' diyeceğim. Türkiye'nin bize yaptığı iyilikleri de hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Ayakkabı ustası olan Hedafi 1 aylık İskoç cinsi iki kedisini de yanında götürüyor.5 yıldır Hatay'da inşaatlarda fayans ustalığı yapan 27 yaşındaki Muhammed Kürdü de Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayıp Suriye'ye geçiş belgesi alanlardan. Hasret kaldığı vatanına kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Muhammed Kürdü, "Erdoğan'dan Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Türkler çok güzel insanlar. Biz her zaman arkadaş ve kardeş kalacağız. Biz de Türkleri Suriye'de ağırlamak istiyoruz" dedi.