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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Türk halkına gönül borcumuz var

Hatay Cilvegözü ve Kilis Öncüpınar sınır kapılarında Suriyelilerin geri dönüş yoğunluğu devam ediyor. SABAH’a konuşan muhacirler: Türk insanlarıyla iç içe olduk. Bize çok şey öğrettiler. Bu yapılan iyilikleri hiç unutmayacağız

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türk halkına gönül borcumuz var
Esad rejiminin düşmesinen sonra Türkiye'deki Suriyeliler vatanlarına dönmeye devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra Suriye'ye geçiş yapıyor. Türkiye'ye 11 yaşında ailesiyle sığındığını anlatan 25 yaşındaki Mustafa Serhan, "Su bidonu imalatında çalıştım ve bu mesleği öğrendim. Türkiye'de meslek sahibi oldum. Türk insanlarıyla iç içe olduk. Türk halkına gönül borcumuz var. Bu yapılan iyilikleri hiç unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'deki ustalarla görüşmeye devam edeceğim. Ticaretimiz genişleyecek. Türkiye olsun, Suriye olsun ekonomiye katkı sunacağız. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim, bize çok yardım etti, yol gösterdi, onlar sayesinde yanlış bir şey yapmadık çok şükür" dedi.



Suriyeli İbrahim Taytavi de 16 yaşında Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "9 yıl Türkiye'de kaldım. Savaş bitti çok şükür, şimdi ülkeme gidiyorum. Türkiye'de ayakkabı imalatını öğrendim. Şimdi Suriye'ye gidip fabrika açıp çalışacağım. Herkese teşekkür ederim, hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslüman'ız çok şükür" diye konuştu.



ŞEHİT KARDEŞİMİN MEZARINA GİDECEĞİM
Cilvegözü sınır kapısında da geri dönüş yapan Suriyelilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Esad rejiminine karşı savaşırken gazi olduktan sonra Türkiye'ye gelen, kardeşi Muhammed Hedafi ile dayısı Amir Keto'yu o savaşat kaybeden 29 yaşındaki Ahmed Hedafi, "İlk iş İdlib'de kardeşimin ve Şam'daki dayımın mezarını ziyaret edeceğim. Onlara 'Hain Esad cezasını buldu, rahat uyuyun, kanınız yerde kalmadı' diyeceğim. Türkiye'nin bize yaptığı iyilikleri de hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Ayakkabı ustası olan Hedafi 1 aylık İskoç cinsi iki kedisini de yanında götürüyor.



SİZİ SURİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ
5 yıldır Hatay'da inşaatlarda fayans ustalığı yapan 27 yaşındaki Muhammed Kürdü de Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayıp Suriye'ye geçiş belgesi alanlardan. Hasret kaldığı vatanına kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Muhammed Kürdü, "Erdoğan'dan Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Türkler çok güzel insanlar. Biz her zaman arkadaş ve kardeş kalacağız. Biz de Türkleri Suriye'de ağırlamak istiyoruz" dedi.

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Türk halkına gönül borcumuz var
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