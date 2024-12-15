Türkiye İHA teknolojisinde dünya lideri

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından "Eğitimi Geleceğe Taşımak: Yapay Zekâ ve Dijital Beceriler Işığında Eğitim" temasıyla YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ'24) İstanbul'da düzenlendi. Zirveye YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Kacır yaptığı konuşmada Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde geldiği noktaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kacır ''Türkiye'nin insansız hava araçlarının her biri küresel hava araçları alanında kendi sınıfında lider sistemler. Türkiye milli insansız hava araçlarıyla küresel pazarın yüzde 70'ine tek başına hâkim" dedi.YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise "TIMSS, OECD ülkeleri içinde dünyada referans alınan bir eğitim çıktıları araştırması olduğuna göre artık Türkiye olarak eğitimde bir aşağılık kompleksine bizim için gerek kalmadığını, artık eğitimdeki başarımızın üzerine neyi koyacağımızı konuşabiliriz. Türkiye şu anda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmeyi başardı" diye konuştu.Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenen zirvede dijital çağda eğitimin önemini ve yapay zekânın getirdiği fırsatları tartışmak üzere paneller ve atölyeler de düzenlendi.