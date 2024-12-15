Türkiye’nin liderliğinde yeşil dönüşüm hayalimiz var

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri, "Emine Erdoğan'ın liderliğinde, atıktan enerjiye, gübreye, sanayiye ve yeşil ekonomiye dönüşüm gerçekleştiren bir dünya hayal ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde önceki gün Emine Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısına katılan üyeler konuştu:Fas'ın eski Çevre Bakanı ve "Liberal International" isimli siyasi partinin Başkanı Hakima el Haite: "Türkiye'de Sıfır Atık Girişimi'nin bir şampiyonuna sahip olduğunuz için şanslısınız. Emine Erdoğan ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onun liderliğinde, atıktan enerjiye, gübreye, sanayiye ve yeşil ekonomiye dönüşüm gerçekleştiren bir dünya hayal ediyoruz."Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Profesörü Saleem Ali: "Türkiye'nin, bir Müslüman ülke olarak Sıfır Atık konusunda öncülük ettiğini görmek benim için gerçekten harika oldu. Kurulun kurulduğu son 18 ayda neler başarıldığını konuştuk. Dünyanın dört bir yanından sıfır atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları içeren birçok vaka çalışması yayınladık."Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho: Emine Erdoğan'ın rehberliğinde gerçekten olumlu bir tartışma oldu. Sıfır Atık Vakfı'nın desteğiyle daha sürdürülebilir bir gelecek için bu konuyu ilerletmek üzere adımlar atılacak."