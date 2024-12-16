2025’i yeni yuvalarında karşılayacaklar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de 20 köy evinin anahtarı Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yuvalarının anahtarlarını almanın sevinciniyaşayan vatandaşlar, "Konutlar çok güzel. Yeni yılı yeni yuvamızda karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın" diyerek duygularını dile getirdi.Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı. Anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutlu ve huzurlu olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.Konutlarımız çok güzel. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Yeni yuvalarını anahtarını Vali Yılmaz'ın elinden hak sahipleri, "Devletimiz bize söz verdi ve evimize kavuşturdu. Yeni yılı yeni evlerimizde karşılayacağız. Evler 3+1 ve çok güzel yapmışlar. Bahçeyi bile düşünmüşler. Oraya da sebze ve meyve dikeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, daha sonra yine Düziçi İlçesi Akçakoyunlu Köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları inşaatında incelemelerde bulundu.