AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’de PKK/YPG’nin işi yok, eninde sonunda tasfiye edilecek!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor ve genel başkanımızın katılımı ile süreç devam ettiriliyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Bugünlerde belki de son 70-80 yılın en ağır gündemi ile karşılaşıyoruz. Yukarımızda Rusya Ukrayna savaşı 4. yılına giriyor. Birtakım silahların devreye girdiğini görüyoruz. NATO'ya dönük silahlanma açıklaması vardı Rus liderin. Giderek tansiyonu yükselten bir tablo var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barışı salamaya dönük inisiyatife destek verilmemesinin nasıl bedel ödettiğini görüyoruz.

ÖNCELİKLI KONUMUZ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

En öncelikli, konumuz Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Gazze ile birlikte ana başlığımız. 61 yıllık BAAS rejimi sona erdi. Suriye'de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması son derece önemli. Meydanlarda Türk bayrağımız Suriye'nin vatandaşlar tarafından taşınıyor. Bu şekilde bayrağımızı dalgalandırmaları 13 yıllık dönemde Türkiye'nin desteğine dönük olumlu duygularını ifade etmekte. Birçok devlet Suriye'yi sömürecek zemin olarak bakarken Türkiye, "Suriye Suriyelilerindir" şiarı ile onlara destek olmak üzere yoluna devam etti. 12 yıl sonra büyükelçiliğimiz göreve başladı ve şanlı bayrağımız göndere çekildi. Bu zorlu yolculukta devletimizin Suriye'nin yanında olacağı şeklide okunabilir.

"MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA ZORLUKLAR İÇİNDE OLANA YARDIM İÇİN EN BÜYÜK DESTEKÇİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Suriye meselesini başka başkentlerin gözünden okuyanlar bu kadar kısa sürede nasıl gitti diye değerlendiriyor. Yakından tanısalar Baas'ın bunca zaman nasıl kaldığına şaşırırdı. Cumhurbaşkanımızın liderliği, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etti. Milletimiz bu sürecin sıkıntılarına rağmen tarihin doğru tarafında durdu. Milletimiz bir kez daha zorluklar içinde olana yardım için en büyük destekçi olduğunu gösterdi.

"ESAS MESELE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ..."

Verdiğimiz mesajlar net. Esad'ın gitmesinden sonra herhangi bir odağın tek başına yönetmesi eskiyi tekrarlayacaktır. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki esas mesele vardır; biri Suriye'nin toprak bütünlüğü diğeri milli egemenliği. Terör örgütleri ortadan kaldırılmalıdır.

Uluslararası topluma düşen Suriye'ye bugün destek olmaktır. Bundan sonrasında kötü senaryolardan bahsedenler var. Geçmişteki senaryoların oluşmaması için tüm gücümüzle kardeşçe yaklaşımımız ile gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik güçlerimiz sahadadır.

"HTŞ SURİYE'NİN İÇ DİNAMİĞİDİR"

HTŞ hareketliliği arkasında Türkiye olduğunu iddia edenleri görüyoruz. Bizim HTŞ hareketliliği arkasında olduğumuza dair söylemler yanlıştır. Bizim bütün inisiyatifimiz Suriye'de kan dökülmesinin önlenmesi için oldu. Bunlar harekete geçti ve bu kadar kısa sürede bu sonuç nasıl ortaya çıktı deniyor. Rejimin çürümüş yapısının bu kadar ayakta durması ona verilmiş destek sayesinde oldu. Bir takım ihlaller rejim tarafından yapıldı ve verilen sözlere uyulmadı. HTŞ kendisine ait bölgeleri almak için harekete geçti ve askeri rejimin ortada olmadığı görülünce ilerleme sağlandı. Rejim askerlerinin silah bırakıp kaçtığı görülünce ortada herhangi bir güç kalmadı. Bunun arkasında Türkiye var demek meseleleri okuyamamak demektir.

"SURİYE KİMSENİN SAHASI DEĞİL"

Suriye'yi kendileri için bir uydu devlet yapmak isteyenlerin bundan sonra da girişimleri olacaktır. Biz tüm bu girişimlerin karşısına olacağız. Suriye, kimsenin sahası değil, müstakil olarak hareket eden bir devlet olarak yoluna devam etmelidir. Kimsenin aracı haline gelmemelidir. İsrail Suriye'yi işgal ediyor. Bu işgale göz yumanlar bazı reaksiyonlarla yüzleşecek.

"SURİYE'DE PKK/YPG'NİN İŞİ YOK"

Burada da PKK üzerinden siyasi proje peşinden koşanların Esad rejimi akibetinin fotoğrafı görüp bu faaliyetleri sonlandırması gerekiyor. Tüm silahlı unsurların Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Suriye'de PKK/YPG'nin işi yok. Eninde sonunda terör örgütü PKK/YPG tasfiye edilecek.

MİT BAŞKANI KALIN'IN ŞAM ZİYARETİ

MİT doğası gereği herkesle görüşür. İbrahim Kalın'ın ziyaretini eleştirenlerin aklı Baas rejiminde kaldı.

CHP'NİN İÇİ ORTA DOĞU'DAN DAHA KARIŞIK

CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık. Bazı siyasiler bitmiş Baas rejiminin sözcüsü gibiler.