CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden tepki çeken ’havuz’ kararı! Kadınlar gününü kaldırıp ’karma havuza gidin’ dediler!

AK PARTİLİ BÖHÜRLER: ÇOK YAZIK!

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Üsküdar Belediyesi'nin skandal uygulamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Böhürler, "Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar. Karma havuzlar zaten her yerde var. Farklı inanç ve fikirlere saygı yok. Kadınları otoriteryen biçimde kendi ideolojilerine mecbur bırakma hevesleri hiç bitmiyor." ifadelerini kullandı.