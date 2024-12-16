Türkiye'deki en modern ve kapsamlı hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinden birine sahip olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yılbaşından bu yana 379 yetişkin ve 214 yavru olmak üzere toplam 593 köpeğin sahiplendirilmesini sağladı. Merkezde 11 aylık süreçte bin 991 köpek ve bin 844 kedi kısırlaştırılırken, bin 692 hayvan aşılandı, 738 yaralı hayvan ise tedavi edildi.Ayrıca Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Mama Üretim Tesisi ile barınaktaki köpeklerin mama ihtiyacının karşılanmasına devam ediliyor. Daha önce Trabzon halkına sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için çağrıda bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Vatandaşlarımız bu çağrımıza çok olumlu yaklaşım gösterdi ve sahiplenilen hayvan sayısında memnuniyet verici bir artış oldu.O canlar bizlere Allah'ın emanetidir. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi şekilde rehabilite edilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Trabzon'umuz pek çok yönüyle olduğu gibi 'hayvan dostu şehir' özelliğiyle de Türkiye'ye örnek olacak" dedi.