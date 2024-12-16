Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Hakurk, Gara ve Metina'ya hava operasyonu: 9 PKK'lı etkisiz!
Giriş Tarihi: 16.12.2024 12:52 Son Güncelleme: 16.12.2024 12:54

MSB duyurdu! Hakurk, Gara ve Metina'ya hava operasyonu: 9 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı 3-9 Aralık'ta Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Hakurk, Gara ve Metina’ya hava operasyonu: 9 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı 3-9 Aralık'ta Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! Hakurk, Gara ve Metina'ya hava operasyonu: 9 PKK'lı etkisiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA