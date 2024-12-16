MSB duyurdu! Hakurk, Gara ve Metina’ya hava operasyonu: 9 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı 3-9 Aralık'ta Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"
MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2024
Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz,… pic.twitter.com/XswFdK1XrY