NATO Mayın Görev Grubu komutasını Türkiye devraldı

NATO'nun deniz varlığının bölgedeki istikrar için önemli olduğunu ifade eden Tuğamiral Pauly, "NATO ulusları arasındaki iş birliği, bizi birleştiren ortak amaç ve sürekli değişen güvenlik ortamına uyum sağlama ve karşılık verme konusundaki kolektif yeteneğimiz, karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara hazır olmamızı sağlayacaktır" dedi.

Görev devreden Albay Sebastian Barote, "Bugün NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin öneminin hiç bu kadar belirgin olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Sürekli, hazır ve yetenekli deniz kuvvetlerine ihtiyaç duyulan, gelişen deniz güvenliği zorluklarının olduğu bir çağda SNMCMG2'nin bu kalıcı misyona katkısı, ittifakımızın denizcilik gücünün yalnızca teknolojik üstünlük veya taktiksel yeterlilikten değil, temel birliğimizden geldiğini göstermektedir. Romen Deniz Kuvvetleri ve şahsım için SNMCMG2'ye komuta etmek, ulusal ya da kişisel bir başarıdan çok daha fazlasını temsil etmiştir. Bu, NATO'nun denizcilik yeteneklerini güçlendirme ve müttefik ilkelerine bağlılığımız konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı sembolize etmiştir. İttifak tarafından bize duyulan güven, yalnızca bu görevlendirme süresince ortaklarımızdan aldığımız olağanüstü destekle eşleşmiştir. Altı ay önce NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutasını devraldığımda ittifakın denizcilik kapasitesinin temel taşı olan bir misyonu benimsedik. Müttefik deniz kuvvetlerinin sürdürülebilir varlığı, her zaman denizleri ve ortak değerlerimizi korumaya hazırdır. Geçtiğimiz altı ay boyunca kuvvetimiz geniş bir yelpazede deniz faaliyetlerinde dikkat çekici operasyonel yeterlilik sergilemiştir. Dynamic Move 2024-II'nin uygulanmasıyla karmaşık bir senaryoda mayın savaşı operasyonlarında operasyonel ve taktik uzmanlığımızı geliştirdik. Bu da ortaya çıkan tehditlere yanıt verme kolektif yeteneğimizi artırdı. Nusret 2024 ve Gripos 2/24 INVITEX'in başarılı bir şekilde tamamlanması bu çabaların bir kanıtıdır. Neptune Strike 24-2 gibi gelişmiş gözetim faaliyetleri, farklı müttefik kuvvetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olma kapasitemizi gösterdi. Sea Guardian operasyonuna katkımız, NATO'nun sorumluluk alanımızdaki kapsamlı deniz güvenliği çerçevesini güçlendirdi. Müttefik ve ortak uluslarla birlikte ortak faaliyet alanlarımızdaki etkileşimlerimiz, NATO'nun geliştirmeye devam ettiği iş birliğine dayalı deniz güvenliği ağını daha da güçlendirdi. SNMCMG2'nin bu görev süresindeki başarıları, operasyonel ve taktik yeterliliğin ötesine geçmiştir. Bu başarılar, NATO'nun temel ilkelerinin-standartlaşma, birlikte çalışabilirlik ve çok uluslu entegrasyon yoluyla kolektif savunma-pratik bir yansımasıdır. Her tatbikat, her eğitim ve her lojistik durak, NATO deniz varlığının stratejik önemini ve ittifakın çıkarlarına bağlılığını güçlendirmiştir. Komutayı devrederken gurur ve minnettarlık dolu bir duygu içerisindeyim" dedi.