Rejimin gizli uyuşturucu tesisi ortaya çıktı

Ülkesine ve halkına yıllarca zulmeden Beşar Esad'ın, sefalete terk ettiği ülkede gelirini nasıl sağladığı da gün yüzüne çıkıyor. Şam'ın Duma ilçesinde dışarıdan fabrikayı andıran bir tesis bulundu. Tesiste yapılan incelemelerde ise buranın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.İmalathanesinin üst katında meyve ticareti yapıldığı izlenimi verilirken Paketler halinde yığılmış kutularda bulunan elektrik ünitelerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı. Bu uyuşturucu hapların başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderildiği değerlendiriliyor.