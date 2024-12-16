Şehide, eşinden üniformalı veda

Bursa'da 13 Aralık'ta 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kurtarılamayan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) Adana'nın Kozan ilçesinde Çandıklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidi memleketine getirilirken köyün gençleri Türk Bayrakları ile karşıladı. Şehidin naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi.Ardından mahalle mezarlığına cenaze namazı kılındı. Şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve uzman çavuş olan kardeşleri güçlükle ayakta dururken feryatlar yürekleri dağladı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina'yı ise şehidin yakınlarını ve kadın astsubay kucağında teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Asiye Yaşar eşinin üniformasını giyerek son kez ay yıldızlı tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan Şehit Nurettin Yaşar toprağa verildi.