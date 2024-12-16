Sıfır atığın 7 yıllık karnesi: Pekiyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 7'nci yılını tamamladı. Hareket 7 yılda hem Türkiye ekonomisine hem de çevre ve doğaya kazandırdı. Sıfır Atık Hareketi, uygulanmaya başlandığı günden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat), Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Bankası tarafından sayısız ödüle layık görülürken, hareketin 7 yıllık karnesi de belli oldu. Hareketin 7'nci yıl sloganı, "7 Yılda 7 Kıtada" olarak belirlenirken, projede birçok başarıya imza atıldı.Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Sıfır Atık Hareketi ile ülkenin her kesiminde sıfır atık hassasiyetinin geliştiğini belirterek, "Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür" mottosunun yaygınlaştığını anlattı. Öner, "Doğru atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadelenin birinci şartı. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile 7 yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranı bu yıl yüzde 35'e yükseldi. Geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'lere ulaşması hedefleniyor" dedi. Hareketin 7 yıllık karnesinin başarılarla dolu olduğunu ifade eden Öner, bu süreçte 60 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye 185 milyar TL katkıda bulunulduğunu, 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 5.9 milyon ton sera gazı salınımının engellendiğini belirtti.Bugüne kadar 29.3 milyon ton kağıt-karton, 7.8 milyon ton plastik, 2.9 milyon ton cam, 3.7 milyon ton metal, 16.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59.9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydeden Öner, ayrıca hareket kapsamında 22 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verildiğini söyledi. Projenin başarıyla yürümesi için katı atık bertaraf tesislerinin sürdürülebilir şekilde çalışması gerektiğini belirten Öner, "Bu tesisler gelirlerini ürettikleri elektrikten elde ediyor. Öyle ki 10 yıllık Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi dolan tesisler, mekanizma sonrası serbest elektrik fiyatı ile bertarafa devam etmek zorunda kalacak. Mevcut serbest fiyatlarla bu mücadeleyi sürdürmek mümkün değil. En iyi çözüm YEKDEM'i biten projelere sözleşmeleri boyunca yeni bir sabit fiyat belirlenmesi" dedi.Katı atık bertarafında Türkiye'nin alt ve orta gelir grubuna dahil olan ülkelere model olabileceğini anlatan Öner, "Çünkü dünyanın büyük bölümü atıklarını karışık olarak topluyor. Bizdeki uygulanan bertaraf modelleri diğer ülkelere çok uygun. Tesislerimizde neredeyse her ay yabancı misafirlerimiz oluyor. 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelen Lesotho Başbakanı Sam Matekane tesislerimizi gezdi ve bilgi aldı. Bizleri ülkesine yatırım için davet ettiler, önümüzdeki aylarda iade-i ziyaret yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.