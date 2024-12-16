Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

"EMEKLİLERİ SGK'YA YÜK OLARAK GÖRMEDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Emeklileri SGK'ya yük olarak görmedik. Emeklilerimize dönük hizmetlere her gün yenisini ekledik.

Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı sağlık ve ulaşım alanındaki faydalardan yararlanamadığı günler geride kaldı.

Halkın teveccühünü kazanarak hakkın rızasına ulaşmanın çabasındayız. Gayemiz geride hayırla yad edilecek eserler ve örnek siyasi miras bırakmaktır. Bulunduğumuz makalmlar tapulu malımız değil. Bunların tamamı önce Allah'ın, sonra milletimizin bize emanetidsir. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihandır. Biz de buna hakkıyla sahip çıkmanın peşindeyiz. Biz dertliyiz derken kastımız budur.

Kastımız hedeflerimize ulaşmaktır. Türkiye'yi her alan müreffeh, söz eve etki sahibi bir ülke haline getirmektir.

Bu yolculuğa çıakrken siyasetin limanı ahlaktır dedik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde de bu ilkeyi rehber edinmeye çalıştık. Seçim kazanmak, bvirkaç oy daha fazla almak için umut sömürüsü yapmadık. Meydanlarda ne söylediysek, milletten yetki alınca da bunalrı yerine getirmeye gayet ettik. Prensibimiz hep şuydu, 'Biz sözünün eri bir iktidar olacağız.' Şüpheiz zaman zaman irademizi aşan konular da oldu. Küresel krizler ortaya çıktı. Kovid salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık. Şartlar ne olursa olsun milletimize verdiğimiz sözlkeri tutmaya çalıştık.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet seçim propagandasını emeklileri hükümetimize karşı kışkırtmak üzere kurgulamıştır. Uçuk vaatler üzerinden kelimenin tam anlamıyla vaat panayırları düzenlediler. Türk siyasetine popülizm hastalığını tekrar bulaştırdılar.

Dürüst olduk. Vaat yarışına girmek yerine muhalefetin bol keseden verdiği vaatlerin olmayacağını anlatmaya çalıştık. 31 Mart seçimlerinde emeklilerimiz istismar edildi.

Bırakın sözlerini tutmayı, SGK'ya olan prim borçlarını bile ödemediler. Kule dikmeye gelince bunların paraları var. Yandaşlarını zengin etmeye gelince bunların paraları var. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar.