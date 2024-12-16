Yine İETT faciası: 2 ölü

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü kaza ya da arıza yapmasın, yangından kül olmasın. Beşiktaş ve Beyoğlu'nda İETT otobüslerinin çarptığı biri çocuk 2 vatandaş hayatını kaybederken, Beykoz'daki kaza ise ucuz atlatıldı. Beşiktaş 4. Levent'te dün saat 11.30 sıralarında minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), İETT durağına doğru yürümeye başladı. Bu sırada yolcu almak için durak cebine giren Kemal B. (61) idaresinde bulunan 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ otobüsü Koyunoğlu'na çarptı.Yere düşen Koyunoğlu, otobüsün arka lastiğinin başının üstünden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. Kemal B. gözaltına alındı. Olay sırasında durakta bulunan bir vatandaş, "Otobüse binmek için yürüyordum. Bir çığlık koptu. Dönüp baktığımda, yerde birinin kanlar içinde yattığını gördüm. Şoförün 'Görmedim' dediğini duydum" dedi.Beyoğlu'nda ise 11 yaşındaki Nesrin Cuma önceki gün 16.00 sıralarında Taksim'deki bir Kuran kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin'in saat 19.00'a kadar eve dönmemesi üzerine endişeye kapılan yakınları kendisini aramaya başladı. Baba Akıl Cuma'yı 22.00 sıralarında arayan polisler, kızlarına İETT otobüsünün çarptığını bildirdi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile Nesrin'in öldüğünü öğrendi.Otobüs şoförü Hüseyin S. gözaltına alındı. Nesrin'in cenazesi dün Arnavutköy'de toprağa verildi. Akıl Cuma, "Kızım kursa gitti, yarım saat sonra ben de işe gittim. Eve döndüğümde yoktu. Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor, kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış. Ben o adamdan davacıyım. Taksim Meydanı'nda olmuş" diye konuştu. Beykoz Merkez Mahallesi'nde 34 HO 3490 plakalı 136B hat numaralı İETT otobüsü, sefere başlamasına birkaç dakika kala sürücüsü tarafından park halinde bırakıldı. Bu sırada otobüs bilinmeyen bir sebeple yokuştan kayarak geri geri gitmeye başladı. Otobüs bahçesine uçtuğu bir gecekonduya çarpmadan sonra anda durdu.