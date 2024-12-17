7 işçiyi çıkardı 200 personel alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA şirketi, çatısı altında faaliyet gösteren bazı birimleri kapatacağını duyurup bu birimlerde görev yapan 7 personele, "Kendinize belediyle içinde çalışacak başka bir birim bulun" dedi. Çalışanlar kendilerine yer ararken, işten atıldıklarını cep telefonlarına gelen SMS mesajı ile öğrendi. Yeni yıla günler kala kapının önüne konulan işçiler, büyük bir şok yaşadı.Belediyeye bağlı şirket, 7 işçinin ilişiğini keserken, gazetelere verilen ilanla 200 personel alınacağı duyuruldu. Gazetelerde yayınlanan ilana göre işe alınacak 200 personelin İZELMAN ve büyükşehir belediyesinin çeşitli birimlerinde şoför olarak istihdam edileceği belirtildi. Bir yandan işçi çıkaran belediyenin diğer yandan yeni personel alması skandal olarak nitelendirildi.