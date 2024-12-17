9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.■ MSB, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:■ "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" 14■ Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada merkez ve ilçelerde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Öte yandan Diyarbakır'da, jandarma PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler E.G., M.G., P.G. ve İ.G. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.