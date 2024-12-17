Başkan Erdoğan’dan Şeb-i Arus mesajı: İnsanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz

'İNSANLIĞIN BARIŞI, HUZURU VE REFAHI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Çevresinde yanmakta olan ateşe, sönmekte olan ocaklara, tükenmekte olan hayatlara bigâne kalmayan ülkemiz de savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini kardeşliğin, çaresizliklerin yerini refahın ve huzurun alması için bütün gücüyle mücadele etmektedir. Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hz. Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan bu mücadelemizi bütün dünya takdirle takip etmektedir. İnsanlığın hayrı için, adaletin tesisi için, barış için, dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.