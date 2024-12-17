Başkan Erdoğan’dan Şeb-i Arus mesajı: İnsanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz

7 Aralık tarihinde başlayan Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şeb-i Arus törenine bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gönüllerimizde müstesna bir yeri olan, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlâna Celâleddin-i Rumi Hazretleri'ni, Hakk'a yürüyüşünün 751'inci sene-i devriyesinde kemâl-i hürmetle yâd ediyorum. Yüzyıllardır Anadolu topraklarını ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle nakış nakış işleyen ariflerimizi, âlimlerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Hazret-i Mevlana, vuslatının üzerinden asırlar geçse dahi eserleri ve öğütleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürmekte; merhameti, güzel ahlakı, hakkı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve engin hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine meftun etmektedir. 'İnsan-ı kâmil' olma yolunda Hazret-i Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmud Hüdayi gibi rehber şahsiyetlerin kılavuzluğunda yürüyen milletimiz; cömertlikte akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, kusur örtmede gece gibi, tevazuda toprak gibi ve hoşgörüde deniz gibi olmayı gaye edinmiştir. Tıpkı 'Gel, bizim dergâhımız ümitsizlik kapısı değildir' diyen Mevlâna Hazretleri gibi, kapısına gelenlere her daim evinin de gönlünün de kapılarını açmıştır" dedi.
'İNSANLIĞIN BARIŞI, HUZURU VE REFAHI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Çevresinde yanmakta olan ateşe, sönmekte olan ocaklara, tükenmekte olan hayatlara bigâne kalmayan ülkemiz de savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini kardeşliğin, çaresizliklerin yerini refahın ve huzurun alması için bütün gücüyle mücadele etmektedir. Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hz. Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan bu mücadelemizi bütün dünya takdirle takip etmektedir. İnsanlığın hayrı için, adaletin tesisi için, barış için, dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.