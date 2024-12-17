Bu fotoğraf Suriye halkının ne istediğini gösteriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK ve MYK sonrasında bilgilendirme toplantısı yaptı.Toplantılarımızda en öncelikli konumuz Suriye'deki gelişmeler. Verdiğimiz mesajlar net. Esad'ın gitmesinden sonra herhangi bir odağın tek başına yönetmesi eskiyi tekrarlayacaktır. İki esas mesele vardır; biri Suriye'nin toprak bütünlüğü, diğeri milli egemenliği. 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Suriye'de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması son derece önemli. Meydanlarda Türk bayrağımız Suriyeli vatandaşlar tarafından taşınıyor. Bu şekilde bayrağımızı dalgalandırmaları 13 yıllık dönemde Türkiye'nin desteğine dönük olumlu duygularını ifade etmekte. Birçok devlet Suriye'yi sömürecek zemin olarak bakarken Türkiye 'Suriye Suriyelilerindir' şiarı ile onlara destek olmak üzere yoluna devam etti. 12 yıl sonra büyükelçiliğimiz göreve başladı ve bayrağımız göndere çekildi. Bu, zorlu yolculukta devletimizin Suriye'nin yanında olacağı şeklinde okunabilir. Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk. Hem sahada hem masadaydık. Arzumuz Suriye'de kapsayıcı yönetim. Suriye'deki PYD/PKK'lı teröristler eninde sonunda tasfiye edilecek. Batı ne Suriye'yi ne bölge barışını düşünüyor. Tek mesajları İsrail'in güvenliği. Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlere izin vermeyiz.Şu fotoğrafta Baas rejimine ait tank var. Üzerine meyve, sebzeler koyarak manav haline getirmişler. Bu tankı ele geçirip bu hale getirmeleri Suriyelilerin normal yaşam istediklerini, baskıdan ne kadar usandıklarını, medeni hayatı ne kadar arzuladıklarını gösteriyor. Uluslararası topluma bugün düşen Suriye'ye ve halkına destek olmaktır.