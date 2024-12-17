CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden skandal havuz kararı

Geçtiğimiz 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen ve Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Belediye bünyesinde bulunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki yüzme havuzunu daha önce ayrı ayrı günlerde kullanan kadın ve erkeklerin artık havuzları birlikte kullanacağına dair karar alındı. Ferah Mahallesi'ndeki merkezde bulunan yüzme havuzu salı, perşembe ve cumartesi günleri kadınlar; çarşamba, cuma ve pazar günleri ise erkekler kullanıyordu. Yeni uygulamaya göre, haftanın sadece bir günü kadın ve erkekler havuzu ayrı ayrı günlerde kullanabilecek, diğer günlerde ise kadınlar ile erkekler merkezi karma olarak birlikte kullanacak. Ocak ayı itibariyle başlaması planlanan uygulama tepki çekti.Eşiyle birlikte merkezden hizmet alan bir vatandaş, bu değişikliği sosyal medyadan eleştirerek, "Neden böyle bir uygulamaya döndünüz? Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?" dedi.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Üsküdar Belediyesi'nin uygulamasına, katıldığı bir televizyon programında tepki gösterdi. Erdoğan, helalleşme üzerinden yapılanı eleştirerek, "Üsküdar Belediyesi daha önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği havuzu sadece bir gün ayrı girilebilir şeklinde değiştirmiş. Daha helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu görme açısından çok iyi bir örnek" diye konuştu.AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Üsküdar Belediyesi'nin skandal uygulamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Böhürler, "Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar" ifadelerini kullandı.