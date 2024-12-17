CHP’nin ’cami’ yalanı patladı! ’Çalındı’ dedikleri cami restore edilip ibadete açıldı

RESTORE EDİLİP İBADETE AÇILDI

Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii, 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürütülen restorasyonda tüm ahşap malzemeler numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.