Durağa giden kadını ezmişti: İETT şoförü tutuklandı

İstanbul'da İETT otobüsleri pazar günü Beşiktaş ve Beyoğlu'nda peş peşe 2 ayrı ölümlü kazaya karıştı.Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürürken İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu'nun cenazesi dün Sarıyer'deki Tarabya Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığın'da defnedildi. Beşiktaş'ta minibüsten inen ve durağa doğru yürüyen Koyunoğlu, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan İETT şoförü Kemal B. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Kemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Lütfiye Koyunoğlu'nun babası Rıza Koyunoğlu, "Bak ses burada. Kızım burada yatıyor. Dünyaya ibret olsun, Türkiye'ye ibret olsun. İnsanoğlu hayatı bu kadar işte, bu kadar ucuz. Kızım burada yatıyor" diye konuştu.Beyoğlu'nda meydana gelen kazada ise evden Kur'an kursuna gitmek üzere çıkan ve Taksim meydanında geri manevra yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu 11 yaşındaki Nesrin Cuma, aynı gün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy'de son yolcuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Hüseyin S. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.