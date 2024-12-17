Haberler Gündem Haberleri ‘Evden para kazan’ ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:07

‘Evden para kazan’ ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

Ankara’da internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla “evden para kazan” şeklinde sahte iş ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 117 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Evden para kazan’ ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 117 şüpheliye Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği.

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‘Evden para kazan’ ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
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