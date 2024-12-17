‘Evden para kazan’ ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 117 şüpheliye Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği.