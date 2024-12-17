MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de 6 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 4, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" ifadeleri kullanıldı.