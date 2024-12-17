Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de 6 PKK'lı etkisiz!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:20 Son Güncelleme: 17.12.2024 10:21

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de 6 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de 6 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 4, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de 6 PKK'lı etkisiz!
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