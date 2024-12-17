Sağlık Köprüsü sınırları aştı! SBÜ senatosu, Buhara ve Suriye’de toplandı

"KÜRESEL SAĞLIK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, toplantıların ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Sultan Abdülhamid Han'ın mirasına sahip çıkarak, gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirme görevini gururla sürdürüyor. Suriye'de savaşın gölgesinde insanlığa umut olan Çobanbey Tıp Fakültemiz ve Orta Asya'nın kalbi Buhara'da kurduğumuz İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, geleceğe güçlü adımlar attığımızın bir göstergesidir. Ayrıca Somali'de, Sudan'da, Kudüs'te, Kıbrıs'ta, Bangsamoro'da ve Bosna Hersek'te sağlık eğitimi ve hizmetiyle varız. Bu projelerle kardeşlik ve insanlık bağlarımızı daha da güçlendirmeyi sürdürüyoruz."