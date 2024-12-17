Şanlıurfa’da ortak operasyon: PKK’lı üst düzey bir terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Başarılı operasyonel faaliyetler sayesinde, köşeye sıkışan terör örgütü üyelerinin teslim olma süreçleri hızla devam ediyor. Özellikle, PKK'nın PYD/YPG maskesiyle Suriye'deki etkisini kaybetmesi, bu süreci daha da hızlandırdı. Son olarak, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği başarılı bir operasyonda üst düzey bir terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

2008 yılında terör örgütüne katılan ve 2010 yılında Suriye üzerinden Irak'taki örgüt kırsal kadrosuna geçiş yapan G.Y. adlı örgüt mensubu, uzun yıllar boyunca Suriye ve Irak'ın kuzeyinde üst düzey sorumluluklar üstlendi. Örgütün sözde suikastçilerinden biri olan G.Y., bu süre zarfında birçok terörist faaliyet yürütmüş ve halkın zorla örgüte katılmasına yönelik uygulamalara da dahil oldu. Son olarak, PKK tarafından Irak'tan Suriye'ye gönderilen G.Y., operasyonel baskılar sonucunda örgütten kaçarak Şanlıurfa'da teslim olması sağlandı.