15 şehit anıldı

Kayseri'de 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıldönümünde dualarla anıldı. Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı'nda PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. Patlamanın meydana geldiği otobüs durağında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı durağa karanfiller bırakıldı.