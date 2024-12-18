6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" denildi.Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı terörist G.Y. teslim oldu. Terötistin, 2008'de PKK'ya katıldığı, 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki kadroya geçiş yaptığı belirtildi. G.Y.'nin, ikna edilerek teslim olmasının sağlandığı bildirildi.