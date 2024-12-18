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Giriş Tarihi: 18.12.2024

AFAD başkanı açıkladı: Sednaya’da canlı yok, binlerce ceset torbası var

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
AFAD başkanı açıkladı: Sednaya’da canlı yok, binlerce ceset torbası var
Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin işkence merkezi haline gelen Sednaya Hapishanesi'nde arama tarama çalışmaları yapan AFAD, bina içerisindeki çalışmalarını tamamladı. Yapılan incelemede iç bölümlerde herhangi bir canlıya rastlanılmadı. AFAD Başkanı Okay Memiş çalışmalara ilişkin, "120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla geldik. Binanın tamamı, koğuşlar, hücreler ve idari binalar dahil olmak üzere tarandı. Tarama sonuçunda herhangi bir canlıya rastlanmadı. Ayrıca bina içerisine gömülmüş mahkûma rastlanmadı.




Çalışmalarımızda insanlık dışı muameleye maruz bırakılacak birçok alet edevat gözlemledik. İçeride gördüğümüz aletleri söylemeye bile dilim varmıyor. İnsanların uzuvlarını kaybedecek aletler var. Asit tankları tespit edildi. Bunların ne şekilde kullanıldığını yargı mercileri değerlendirecektir. İçeride etrafa saçılmış binlerce ceset torbası gördük" dedi.

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AFAD başkanı açıkladı: Sednaya’da canlı yok, binlerce ceset torbası var
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