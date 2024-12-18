Haberler Gündem Haberleri Atatürk Havalimanı saldırısının failleri tahliye edildi iddiası! NOW TV'nin asılsız haberine yalanlama
Giriş Tarihi: 18.12.2024 22:49 Son Güncelleme: 18.12.2024 22:56

Atatürk Havalimanı saldırısının failleri tahliye edildi iddiası! NOW TV'nin asılsız haberine yalanlama

NOW TV, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davanın sanıkları tahliye edildi" iftirasını ortaya attı. Sosyal medyada hızla yayılan yalan haber sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Atatürk Havalimanı saldırısının failleri tahliye edildi iddiası! NOW TV’nin asılsız haberine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu tahliyelerin saldırıın failleri olmadığı belirtti.

Merkezden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Atatürk Havalimanı saldırısının failleri tahliye edildi iddiası! NOW TV'nin asılsız haberine yalanlama
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