Avukatlardan Esad hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran avukat Ömer Faruk Karagüzel ve Muhammed Kerim Karadağ tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Beşşar Esad başta olmak üzere eşi Esma Esad, kardeşi olan aynı zamanda komutan Mahir Esad ve Ali Memlük şüpheli olarak yer aldı.

BİNLERCE KİŞİ ZULME UĞRADI

Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen 500 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edilerek mülteci konumuna düştüğü yer aldı. Hastaneler, okullar ve sivil yerleşi alanlarının kasıtlı olarak bombalandığı belirtilirken Esed yönetimi tarafından binlerce kişinin Sednaya Hapishanesi'nde işkence gördüğü, istismara uğradığı ve hayatını kaybettiği de dilekçede anlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASI İSTENDİ

Dilekçede, Türkiye ile yeni Suriye hükümeti arasında adli yardımlaşmanın sağlanması, başta Sednaya Hapishanesi'nde olmak üzere Suriye'de kriminal incelemelerde bulunulmak üzere bir heyet görevlendirilmesine, bu yolla işlenen suçlara ilişkin delillere ulaşılmasına, suçları sabit olan Beşar Esad ile Baas rejiminin askeri ve siyasi mensupları hakkında Interpol vasıtasıyla yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Dilekçede, şüphelilerin "insanlığa karşı suçlar", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli", "uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme", "işkence, eziyet veya köleleştirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu madde imal ve ihraç etme" başta olmak üzere tespit edilecek tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.