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Giriş Tarihi: 18.12.2024 21:14 Son Güncelleme: 18.12.2024 21:25

Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü. Ziyarette, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de yer aldı.

AA
Bahçeli, Suriye’den gelen heyeti kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Suriye'den gelen heyete ev sahipliği yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

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Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti
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