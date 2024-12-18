Bakan Kurum, Lübnanlı mevkidaşı Yasin ile görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin gerçekleştirdikleri heyetler arası toplantıya katıldıklarını ve ardından Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ile ikili görüşmede bir araya geldiklerini belirtti.

LÜBNAN İLE ÇEVRESEL İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Lübnan ile çevresel işbirliğinin, sadece ülkelerin değil aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir geleceğine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Görüşmemizin işbirliğimizi daha da geliştireceğine, birçok farklı alanlarda sürdürdüğümüz ilişkilerimize ivme kazandıracağına inancımız tamdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Lübnan'ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."