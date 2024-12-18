Başkan bak işte bunlar yatırım

Edirne'de siyaset sahnesinde tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP'li belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın AK Parti Edirne İl Teşkilatını hedef alarak 'Neredesiniz' ifadesine sert bir dille cevap verdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geçtiğimiz aralık ayı belediye meclis toplantısında hükümeti hedef alarak kentte yatırım yapmadığı yönünde 'Neredesiniz' şeklinde açıklama yaptı. İba, hükümetin yaptığı yatırımları sıralayarak Akın'ın sorusunu yanıtladı.Belgin İba, CHP'li belediyenin Edirne'yi yıllardır ihmal ettiğini belirterek, AK Parti'nin birçok yatırımının bulunduğunu ifade etti. CHP'li Akın'ın, 'Neredesiniz' çıkışına, hükümetin yaptığı yatırımları sıralayarak cevap veren İba, "Siz neredesiniz, biz hizmet ediyoruz bakarsanız görürsünüz. Yaptığımız yatırımlarla tam karşınızdayız. Harabe halinde bıraktığınız Selimiye Meydanı'ndayız.Atıl durumda olan Söğütlük'teyiz. Altyapı çalışmalarında her türlü desteği verdiniz ama siz başaramadınız. Edirne'nin en güzel caddesi Saraçlar'dayız, orayı güzelleştiriyoruz. Edirne Sarayı'ndayız, tarihi konaklardayız. Çömlekköy Barajı'ndayız" dedi. CHP'li belediyeyi sert bir dille eleştiren İba, "Edirne'yi çöp içerisinde bıraktınız. 20 yıldır kenti siz yönetiyorsunuz ama hala altyapı, toplu taşıma, yollar ve parklar gibi temel günlük sorunlar devam ediyor. AK Parti'nin Edirne'nin her köşesinde yatırımları yer alıyor. Yatırımlar devam edecek" diye konuştu.