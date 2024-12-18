Binlerce kayıp aranıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da, 19. yüzyılda Osmanlı tarafından yapılan anıtın bulunduğu Merce Meydanı, Esad rejiminin işkence ve katliam merkezi olan Sednaya Hapishanesi'ne girdikten sonra bir daha haber alınamayan mahkûmları arama noktası haline geldi. Her gün çok sayıda kişi kayıp olan yakınlarını bulma umuduyla meydana gelerek anıta yakınlarının fotoğraflarının ve irtibat numaralarının yer aldığı afişleri yapıştırıyor.Bazıları ise ellerinde yakınlarının fotoğraflarıyla belki tanıyan gören biri çıkar diye soğuk havaya rağmen gece gündüz meydanda bekleyişini sürdürüyor.2012'de tutuklanan oğlunun fotoğrafını anıta asan Şems Elfadıl, "2012'de Sednaya Hapishanesi'ne gitti. O zamandan beri hiç görmedim. Bir umutla buraya geldim. Ama onu sağ olarak bulma umudum yok" dedi.Fatıma Muhammet El Hüseyin ise, "Oğlum zorunlu askerliğe gitmişti. Sednaya Hapishanesi'nde askerlik yapıyordu. 2 yıldır görmüyorum ve onu aramak için buraya geldim" diye konuştu. Meydanda seyyar satıcılık yapan Ali Türkmen, "Buraya gelen insanlar cezaevine girdikten sonra bir daha görüşemedikleri kayıplarını arıyorlar. Bir umutla bekliyorlar. Bazıları buralarda yatıyor" dedi.