İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13'ü ilişiği kesilmiş askeri personel, 4'ü mahrem imam toplam 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla görüştükleri tespit edilirken, haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlendi. 12 firari şüpheli, sanık veya hükümlüden 10'u, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanlarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.