MSB paylaştı: Eurofighter Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü’ne indi

Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığına indi.



Millî Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hava Kuvvetleri tarafından incelenmek üzere gelen uçakları, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askerî personel karşıladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı."