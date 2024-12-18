Osman Gökçek’ten, 600 milyonluk ev iddialarına sert yanıt

600 milyonluk ev iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, iddiaları çok sert bir dille yalanladı.

KÜLLİYEN YALANDIR

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz konusu olan mülk şahsıma aittir ve milletvekili seçildiğimde mal beyanımda belirttim.Yıllar önce aldığım arazinin üstüne Gölbaşı belediyesinden ruhsatını aldığım konut inşaatı yapmaktayım. Gökçek, "Yalan makinası Veli Ağababa evin 600 milyon TL değerinde olduğunu söylemiştir. Külliyen yalandır" ifadelerini kullandı.

BU PARAYI GETİREN KİM OLURSA SATMAYA HAZIRIM

Açıklamasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya seslenen Osman Gökçek, "Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım ve paranın tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım ancak bu ücretin gerçek olduğunu Veli Ağababa ispatlamaz ise dünyanın en adi şerefsiz ve namussuz insanı olduğunu da buradan belirtmek isterim" dedi.

İBB BAŞKANININ 50 MİLYON DOLARLIK VİLLASINA SES ÇIKARMADI

"Ankara'da 600 milyon TL'ye satılık bir evin olmadığını bilmeyecek kadar akılsız olan tetikçi bir televizyon camiası olduğunu görmekte beni şaşırtmadı" ifadelerini kullanan, Gökçek "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının 50 milyon $ değerindeki villasını mal beyanında göstermemesine rağmen ses çıkartmayan CHP'li Ağababa kendi mal beyanımda belirttiğim malım ilgili olarak beni hedefe koymaya çalışmıştır. Arlanmanın olmadığı utanmanın olmadığı haysiyetin olmadığı karakterin olmadığı bir siyaset şekli ancak Veli Ağababa gibi bir utanmaza yakışır."

YAPAY ZEKA İLE MANİPÜLE ETTİLER

Kendisine ait evi ile alakası olamayan görselleri paylaştıklarını dile getiren Gökçek, "yatak odasının içinde jakuziler çok lüks bir şekilde görüntüleri servis ettiler. Bu görüntülerin hiçbiri mevcut değildir şu an burası inşaat halinde alçıpanı dahi döşenmeyen kaba bir inşaattır. Paylaştıkları görüntüleri yapay zeka ile elde ettiklerini söyleyerek kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar. Sultanbeyli belediyesini devir aldıklarında makamda jakuzi var iftirasını atan anlayış kaba inşaatın içine yapay zeka ile yalan ve sahte görüntüler paylaşmıştır" dedi.

HESABINI MAHKEMEDE VERECEKSİNİZ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili şikayetçi olacağını dile getiren Gökçek "O paylaştığınız ve gerçek olmayan tüm resimlerin hesabını mahkemede vereceksiniz. Mahkemede yapay zeka sizi nasıl kurtaracak görüşeceğiz. Ayrıca ev ile ilgili izin almaksınızın çekim yapmaya çalışan tüm kişiler ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.

Gökçek son olarak açıklamasını Türk milletinden şu sözlerle özür dileyerek sonlandırdı. "Aziz milletimizi gerçek dışı böyle bir konu için meşgul ettiğim için özür dilerim. Saygılarımla