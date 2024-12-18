Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Mısır'a gidecek: İşte ele alınacak konular
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:55 Son Güncelleme: 18.12.2024 16:17

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Mısır'a gidecek: İşte ele alınacak konular

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek. Başkan Erdoğan mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerde başta Suriye, Filistin, Lübnan ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ile birlikte öne çıkan diğer konuları görüşecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Mısır’a gidecek: İşte ele alınacak konular

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır.

Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Mısır'a gidecek: İşte ele alınacak konular
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