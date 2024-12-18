Suriye’de 10 yıl hapis yatan Türk yaşadıklarını anlattı: İdamları bize zorla izletiyorlardı

25yıl önce üniversite eğitimi için gittiği Suriye'de Esad rejimi aleyhinde konuştuğu gerekçesiyle tutuklanan ve 10 yıl cezaevinde kalan Hasip Özel, yaşadıklarını anlattı. Batman'ın Kozluk ilçesinde imam olan 3 çocuk babası Hasip Özel (49), 1993'te üniversite eğitimi için Şam'a gitti. İlahiyat fakültesini başarıyla bitiren Özel, 1999'da, rejim aleyhinde konuştuğu gerekçesiyle tutuklandı. Önce Tadmura Cezaevi'nde, ardından da Sednaya Cezaevi'nde 10 yıl esir hayatı yaşayan Özel, Türkiye'nin girişimleri sonucu 29 Mayıs 2009'da özgürlüğüne kavuştu. Özel, korku dolu günleri şöyle anlattı:7.5 ay boyunca işkenceye maruz kaldım. 3 yıl boyunca 2 metre 45 santimetre genişliğinde bir hücrede kaldım. O hücrede ne güneşi, ne yıldızları gördüm.Yiyeceklerimizi yere döküyorlardı. 24 saatte bir su veriyorlardı. Vücudum soğuktan siyaha dönmüştü. Pazartesi ve perşembe idam günleriydi. O idamları bize zorla izletiyorlardı. 2 bin kişiyi pres makinelerinde ezerek öldürdüler. 70 yaşındaki bir adamın 4 çocuğunu, gözünün önünde şehit ettiler. Bu acılara şahit olmak en büyük işkenceydi.