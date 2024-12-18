Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı

Başkan Erdoğan dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Külliye'de görüştü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmede, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu kaydeden Erdoğan, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurguladı. Bu arada Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Suriye'deki, PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Ülkenin yeniden imarının önemine de dikkat çeken Erdoğan, bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.