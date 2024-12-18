TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör örgütleri bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına işaret ederek, "Sadece Gazze ile kısıtlı kalmayıp Lübnan'a da sirayet ettirdikleri ve en son Suriye'deki bu gelişme üzerine, Suriye topraklarına doğru da genişlettikleri operasyonların derhal durdurulması ve İsrail'in bu bölgede saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Gafarova, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, iki ülke arasında son yıllarda artarak devam eden ve her alanda giderek kökleşen ilişki bulunduğunu, tam manasıyla "tek millet, iki devlet" anlayışının hayata geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde hükümetler arasında devam eden ilişkilerin, parlamenter diplomasi bakımından da güçlü bir şekilde sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Parlamentolarımız arasında var olan karşılıklı yakın dayanışma ilişkisinin bugün Sayın Sahiba Gafarova ve arkadaşlarının bu ziyaretiyle birlikte daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

İki ülke arasında ortak bir gündemin ve programın bulunduğuna, birçok alanda müşterek fikirlere sahip olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, parlamentolardaki grupların yakın teşrikimesaisinin parlamenter diplomasi faaliyetlerine büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Numan Kurtulmuş, Orta Asya'dan başlayarak Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'ya kadar yayılan coğrafyada; yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, yer altı, yer üstü kaynaklarıyla Türk dünyasının, çok taraflı dünya sisteminin gelişmekte olduğu bu dönemde etkili olacağını ifade ederek, Türk dünyasının gelişmesinin, asla dünya barışına bir tehdit olmadığına dikkati çekti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bölgede barışın kalıcı olarak sağlanması için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz bu coğrafyanın daha fazla çatışmaya, daha fazla gerilime değil; daha fazla işbirliğine, barışa ve insani kalkınma yoluna, dayanışmaya ihtiyacı vardır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün 10'uncu günü olan, Suriye'nin yeni dönemine ilişkin gelişmeleri takdirle ve ümitle karşıladıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte Türkiye olarak fikirlerimizi, yaklaşımlarımızı her platformda dile getiriyoruz. En temel beklentimizin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'nin bu toprak bütünlüğü içerisinde egemenliğinin korunması, Suriye'deki bütün ilgili tarafların yeterince temsil edilebildiği yeni, demokratik bir Suriye'nin inşası ve terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi, Türkiye'nin sadece milli önceliği değil, bundan sonra oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de en önemli noktalar olduğunu ifade etmek isterim."

Kurtulmuş, Suriye'de süratle, bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin ortaya çıkmasının Türkiye'nin en büyük beklentisi olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının da en kısa süre içerisinde sona erdirilmesinin, burada kalıcı bir barışın sağlanmasının bölge ve dünya barışına katkılar sunacağını belirten Kurtulmuş, "Beklentimiz, her iki ülkenin de razı olabileceği adil, hakkaniyetli ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası camianın harekete geçmesi ve sonuç almasıdır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN BU BÖLGEDE SALDIRGAN TAVIRLARININ SONA ERDİRİLMESİ ŞARTTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgeyi ilgilendiren ve bir an evvel sonlandırılmasını istedikleri bir başka çatışmanın ise İsrail'in yaklaşık 1,5 senedir Gazze'de devam ettirdiği soykırım ve katliamlar olduğunu belirterek, "Sadece Gazze ile kısıtlı kalmayıp Lübnan'a da sirayet ettirdikleri ve en son Suriye'deki bu gelişme üzerine, Suriye topraklarına doğru da genişlettikleri operasyonların derhal durdurulması ve İsrail'in bu bölgede saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır." dedi.

Netanyahu ve hükümetinin önce Uluslararası Adalet Divanı, ardından Uluslararası Ceza Mahkemesinde karşılaştıkları ilk sonuçların, aslında bütün dünya kamuoyunun beklentilerinin hukuk alanına yansıması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dünya kamuoyunun, bir an evvel Gazze'de bir barışın sağlanması ve bu büyük soykırımın suçlularının hesap vermesini beklediğini kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu bölgenin önemli gerilim, çatışma alanlarından birisi olan İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması ve Filistin'e acil insani yardımlar başta olmak üzere Filistin halkının hak ve hukukunu koruyan yeni bir barış döneminin başlamasının şart olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN BİR BARIŞ KORİDORU ŞEKLİNDE İNŞA EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Kafkaslardaki dengenin, Azerbaycan'ın, 33 yıl süren Karabağ işgalini sona erdirmesiyle yeni bir safhaya geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Bundan sonraki beklentimiz, Kafkas halkları arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması, her vesileyle bu bölge dışı ülkelerin gelip müdahale potansiyeli taşıyan Kafkaslardaki gerginliklerin sona erdirilerek orada da bir normalleşmenin temin edilmesidir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zengezur Koridoru'nun süratle hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getirerek, "Bu çerçevede Azerbaycan'a her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Zengezur Koridoru'nun açılması sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın menfaatleri değil, bölgedeki bütün ülkelerin menfaatlerinin temin edilmesi için şarttır. Zengezur Koridoru'nun bir barış koridoru şeklinde inşa edilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş ve Gafarova, daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.